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Россия атаковала жилую многоэтажную застройку в Сумах: погибла женщина, ее муж ранен. Фото

Дарья Дурова
War
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Пожар возник в результате российского обстрела
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Российская Федерация вечером в воскресенье, 20 сентября, обстреляла дронами город Сумы. В результате преступления захватчиков пострадала супружеская пара: жена погибла, а ее муж получил ранения.

Об этом сообщил в Telegram Олег Григоров, глава Сумской ОВА (ОДА). По его данным, два ударных беспилотника нанесли удар вблизи многоквартирного жилого дома. Жилище, а также пять автомобилей повреждены.

"К сожалению, в результате атаки погибла женщина. Ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь", – проинформировал чиновник.

Осторожно, фото 18+!

Российский обстрел убил жительницу города Сумы

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в течение суток противник наносил по Сумам комбинированные удары.

Менее чем за час до прилета возле многоэтажного дома еще один вражеский дрон попал в гражданский автомобиль. Он загорелся.

"Все очаги возгорания ликвидированы сотрудниками ГСЧС", – заявили в ведомстве.

Гражданский автомобиль загорелся

Кроме того, в этот период город подвергся авиаударам. Взрывы повредили одно из учебных учреждений города. Спасатели провели обследование территории, очагов возгорания обнаружено не было. Предварительно, там обошлось без пострадавших.

Повреждено учебное учреждение

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером в пятницу, 18 сентября, государство-агрессор сбросило на Сумы и окрестности управляемые авиационные бомбы; одно из попаданий пришлось по многоэтажному жилому дому. Всего в Ковпаковском районе были повреждены как минимум четыре многоэтажки.

– Ранения получили 10 человек. Жертвами российского преступления стали супруги: Роман Трепалин и Алла Корниенко. Они работали в исполнительном комитете Сумского горсовета. Мужчине было 52 года, женщине – 45. У них остался маленький сын, он тоже был дома в момент атаки. Мальчика госпитализировали в реанимацию.

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