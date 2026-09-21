Россия атаковала жилую многоэтажную застройку в Сумах: погибла женщина, ее муж ранен. Фото

Российская Федерация вечером в воскресенье, 20 сентября, обстреляла дронами город Сумы. В результате преступления захватчиков пострадала супружеская пара: жена погибла, а ее муж получил ранения.

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Об этом сообщил в Telegram Олег Григоров, глава Сумской ОВА (ОДА). По его данным, два ударных беспилотника нанесли удар вблизи многоквартирного жилого дома. Жилище, а также пять автомобилей повреждены.

"К сожалению, в результате атаки погибла женщина. Ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь", – проинформировал чиновник.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в течение суток противник наносил по Сумам комбинированные удары.

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Менее чем за час до прилета возле многоэтажного дома еще один вражеский дрон попал в гражданский автомобиль. Он загорелся.

"Все очаги возгорания ликвидированы сотрудниками ГСЧС", – заявили в ведомстве.

Кроме того, в этот период город подвергся авиаударам. Взрывы повредили одно из учебных учреждений города. Спасатели провели обследование территории, очагов возгорания обнаружено не было. Предварительно, там обошлось без пострадавших.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером в пятницу, 18 сентября, государство-агрессор сбросило на Сумы и окрестности управляемые авиационные бомбы; одно из попаданий пришлось по многоэтажному жилому дому. Всего в Ковпаковском районе были повреждены как минимум четыре многоэтажки.

– Ранения получили 10 человек. Жертвами российского преступления стали супруги: Роман Трепалин и Алла Корниенко. Они работали в исполнительном комитете Сумского горсовета. Мужчине было 52 года, женщине – 45. У них остался маленький сын, он тоже был дома в момент атаки. Мальчика госпитализировали в реанимацию.

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