Российский дрон на Харьковщине атаковал съемочную группу украинского телеканала: ранен оператор

В Харьковской области возле Волчанская съемочная группа ТСН попала под российский обстрел. Оператор Павел Бориско получил множественные обломочные ранения, он доставлен в больницу.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато уголовное производство.

Инцидент произошел утром 4 февраля во время съемок репортерами сюжета об украинских военных. Оккупанты атаковали FPV-дроном журналистскую команду ТСН.

"Получил ранение 31-летний оператор. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь", – говорится в сообщении прокуратуры.

На сайте медиа рассказали, что под российские обстрелы попали журналист Александр Моторный и оператор Павел Бориско, когда снимали работу украинских операторов БпЛА.

"В какой-то момент вокруг начался артиллерийский обстрел. Ребята сказали, что скорее всего будет штурм. Им пришла команда на взлет. Ребята улетели – мы с Пашей сняли первый старт", – рассказывает журналист Александр Моторный.

Борис снимал запуск следующего беспилотника и был рядом с членом экипажа. В этот момент их атаковал вражеский дрон.

Сначала думал, что прилетела артиллерия. Через секунд 30 мы выскочили на улицу — я увидел Павла у тайника. Сразу к нему подскочил — он лежал раненый, весь в крови. Второй парень пострадал еще больше. ", – рассказал Александр Моторный.

В СМИ отметили, что съемочную группу эвакуировали.

В результате удара врага оператор Павел Бориско получил множественные обломочные ранения и перелом ноги. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Бахмутском направлении под обстрел попала съемочная группа проекта "Донбасс.Реалии" от "Радио Свобода. Корреспондент получил контузию, также были ранены двое защитников.

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