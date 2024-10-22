Украинская съемочная группа попала под обстрел на Бахмутском направлении: видео момента

Группа журналистов и операторов проекта "Донбасс.Реалии" от "Радио Свобода" попала под обстрел во время съемки военных на Донетчине. Несколько защитников получили ранения, корреспондент – контузию.

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Событие произошло на Бахмутском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ, где также был опубликован момент вражеского удара и последующие события.

Отмечается, что первый снаряд упал в трех метрах от журналиста и военных, с которым он общался. Камера оператора зафиксировала мощный взрыв и яркую вспышку.

Защитники и представители прессы заскочили в свое укрытие и обстрел продолжился. Несмотря на сложный момент, они шутили.

Один из бойцов признался, что уже в седьмой раз он – "300", а пилот БПЛА, хотя находился в более сложном состоянии, сказал: "Нормально".

Осколки не коснулись оператора Павла Холодова, во время эвакуации он показал поврежденный дуб, подчеркнув, что дерево их спасло.

Пострадавших отвезли в стабилизационный пункт, где оказали первую помощь. У военного корреспондента Романа Пагулича диагностировали контузию, у двух военных – легкие ранения.

В "Донбасс.Реалии" добавили, что защитников с позывными "Купидон" и "Лысый" уже выписали из госпиталя и они восстанавливаются перед отправкой в строй. Угрозы жизни бойцов и членов съемочной группы нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа российская террористическая армия нанесла ракетный удар по гостинице в Краматорске на Донетчине. Тогда под обстрел попали иностранные и украинские журналисты.

Известный украинский журналист, оператор информационного агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей, раненный во время этого вражеского удара, только в октябре вышел из комы. Мужчина начал говорить, но не все сознавал, не помнил некоторых вещей – об обстреле и своей жизни.

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