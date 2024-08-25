'Первая личная кровь': журналистка из Польши попала под обстрел РФ в Краматорске и показала фото

Вечером, 24 августа, российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар гражданской инфраструктуре в Краматорске Донецкой области. В этот раз целью путинских террористов стала гостиница.

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Вследствие обстрела пострадали иностранные журналисты, в том числе, гражданка Польши Моника Андрушевская. Об этом она написала в Facebook.

Польская журналистка проезжала на автомобиле рядом с местом ракетного удара. В результате взрыва она получила осколочные ранения, которые, к счастью, не несут угрозу жизни.

"Моя первая личная кровь, пролитая за Украину – в День Независимости. После 10 лет войны. Искандер прямо по соседству", – написала журналистка.

Андрушевская отметила, что любой человек в любой точке Украины может пострадать лишь потому, что российские оккупанты решат нанести ракетный удар. При этом она акцентировала, что захватчики обстреливают не линию фронта, а тыловые районы, в которых живут мирные жители.

"Именно так мог бы выглядеть любой человек в любой точке Украины, где россияне решили нанести ракетный удар. Не вдоль линии фронта – просто по городу в Донецкой области, где, несмотря на геноцидные действия России, жизнь все еще продолжается, есть кафе, салоны красоты, играют на детских площадках дети. Вы просто ездите по городу. Ты просто живешь. Вы просто дышите. Этого достаточно, чтобы россияне попытались вас убить и поразить "Искандером", – заявила журналистка из Польши.

Также она призвала поддерживать Вооруженные силы Украины, чтобы российских военных преступлений становилось меньше.

"Чем больше поддержки ВСУ, тем меньше военных преступлений. Я помогаю ВСУ, чтобы российские ракеты не поражали других людей, которые просто ездят на машинах по своей земле. Я за Украину. Всегда. В моей жизни по моим машинам и вокруг меня били разные виды артиллерии, а "Искандера" еще не было. Что дальше, атомная бомба?", – написала журналистка.

Напомним, оккупационные войска России вечером 24 августа нанесли удар баллистикой по городу Краматорск. Целью вражеской ракеты стала гостиница: там пострадали журналисты-иностранцы.

Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области во время ракетного удара по гостинице "Сапфир" 24 августа пострадала команда журналистов агентства Reuters, освещающих войну в Украине. Один из журналистов пропал без вести, трое других получили ранения.

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