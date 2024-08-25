Оккупанты ночью ударили по гостинице в Краматорске: пострадали журналисты из Украины, США и Британии

Оккупационные войска России ночью 25 августа нанесли удар по городу Краматорск на Донетчине. Целью военных преступников стала гостиница: там пострадали трое журналистов-украинцев и иностранцев.

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Один из них по состоянию на утро воскресенья еще находился под завалами. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Все трое пострадавших – это журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", – уточнил он.

Кроме отеля, в результате российских обстрелов поврежден также многоэтажный дом поблизости.

На месте работали представители органов власти, полиции и ГСЧС. Там продолжались разбор завалов и спасательная операция..

В ОВА добавили, что за прошедшие сутки, 24 августа, российские военные преступники убили семерых жителей Донетчины: пятерых в Константиновке, одного в Торецке и одного в Котлино. Еще 15 человек в области получили ранения из-за вражеских обстрелов.

Общее количество жертв РФ на Донетчине – 2182 погибших и 5717 раненых – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа российские террористы ударили по объекту критической инфраструктуры Краматорска. В результате атаки погиб один работник, еще несколько получили ранения.

На следующий день, 11 августа, оккупанты обстреляли жилую застройку и территории предприятия в Краматорске. Ранения получили восемь мирных жителей.

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