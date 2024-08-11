Оккупанты ударили по Краматорску: есть пострадавшие и разрушения. Фото и видео

Утром 11 августа российская террористическая армия совершила очередной обстрел Краматорска Донецкой области. Вследствие вражеской атаки в городе пострадали мирные жители.

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Также зафиксированы разрушения. Об этом в Facebook сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

На месте российского теракта работают все соответствующие службы по ликвидации обстрела. Подробности ночного обстрела Краматорска уточняются.

"Краматорск вновь подвергся враждебному обстрелу. Есть пострадавшие и разрушения. Работают все соответствующие службы по ликвидации", - сообщил чиновник.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в Краматорске в результате обстрела оккупационными войсками России пострадало не менее 5 человек. Путинские войска ударили по жилой застройке и территории предприятия.

Трое мужчин 52, 59, 73 лет, а также 42 и 56-летняя женщина госпитализированы. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, ранения туловища и ног. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, повреждены многоквартирные и частные жилые дома, территория предприятия, торговые помещения, автотранспорт. По предварительным данным, враг обстрелял город из РСЗО "Смерч". В настоящее время на местах попаданий работают спасатели и правоохранители. Последствия обстрелов и количество пострадавших уточняются.

Напомним, утром 10 августа российские террористы также обстреляли Краматорск Донецкой области. Под огнем оккупантов оказался объект критической инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что в результате удара российской армии по торговому центру в Константиновке 9 августа погибли двое детей. Эксперты идентифицировали тела девочек 9 и 11 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевщины мужчина и ребенок погибли в результате российской ракетной атаки ночью 11 августа. На жилые дома упали обломки сбитой вражеской ракеты и люди оказались под завалами.

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