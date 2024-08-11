Оказались под завалами: на Киевщине в результате вражеской атаки погибли мужчина и его четырехлетний сын, есть раненые. Видео

В Броварском районе Киевщины мужчина и ребенок погибли в результате российской ракетной атаки ночью 11 августа. На жилые дома упали обломки сбитой вражеской ракеты и люди оказались под завалами.

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Также есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, публикуя кадры с места трагедии.

Спасатели отметили, что в эту ночь произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Три человека, в том числе 13-летний ребенок, получили тяжелые травмы.

"Еще двое – 35-летний мужчина и его четырехлетний сын – оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими", – говорится в сообщении.

На месте работали также психологи ГСЧС, медики, правоохранители. Разбор завалов продолжался до утра.

Как сообщал OBOZ.UA, на 6 августа Россия атаковала Киевщину ракетами и ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты, однако обломками и взрывной волной была повреждена многоэтажка и здания АЗС в одном из районов.

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