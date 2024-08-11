Россия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами и 57 'Шахедами': сбиты 53 дрона

Силы противовоздушной обороны 11 августа сбили 53 из 57 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали Украину. Враг также применил против мирных городов баллистику – четыре северокорейские ракеты.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Начальник Ривненской ОВА Александр Коваль сообщил, что в регионе сбили все вражеские воздушные цели: никаких повреждений и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

В Винницкой ОВА отметили, что силы ПВО ночью уничтожили семь российских БПЛА. Информация о пострадавших, повреждениях и разрушениях имущества не поступала. Еще шесть "Шахедов" были сбиты на Черкасщине – без последствий.

Защитники неба уничтожили все дроны, которые оккупанты запустили в сторону Киева. В столице попаданий и повреждений не допущено. Также враг пытался атаковать столицу баллистикой, а удар принял на себя пригород. В частности, в Броварском районе Киевщины в результате российской ракетной атаки этой ночью погиб отец с четырехлетним сыном. На жилые дома упали обломки сбитой вражеской ракеты, и они оказались под завалами. Еще трое мирных жителей, в том числе 13-летний ребенок, получили тяжелые травмы.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 9 августа уничтожили все 27 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, которые оккупанты запустили по Украине. Беспилотники были сбиты в пределах семи регионов.

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