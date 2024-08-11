Силы ПВО сбили все дроны, которыми враг пытался атаковать Киев

Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые российские оккупанты ночью 11 августа запустили в сторону Киева. В столице попаданий и повреждений не допущено.

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В то же время пригород взял на себя удар российской баллистики, где из-за падения обломков есть жертвы. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, второй раз с начала августа враг направил свои воздушные атаки на Киев. Эта ночь началась с запуска баллистических рэкет в направлении столицы.

Как и в предыдущий раз, шесть дней назад, воздушные цели (вроде ракет "Искандер-М" или северокорейской KN-23) Киева не достигли, удар на себя принял пригород.

Он добавил, что на тот момент уже было известно о нескольких десятках запущенных по Украине "Шахедов". Из них около десятка, после сложных маневров, пытались атаковать Киев.

Силами и средствами ПВО все вражеские ударные дроны были сбиты в воздушном пространстве столицы. По данным оперативной сводки, на утро в Киеве без разрушений, информация о пострадавших отсутствует.

"Никогда не устану повторять каждый раз – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Каждая из тревог объявляется на основании реальных опасностей! Поэтому всегда направляйтесь к укрытию! Берегите себя!" – призвал глава КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время вражеской атаки ночью 11 августа в Броварском районе Киевщины из-за падения обломков ракеты под завалами домов погибли 35-летний мужчина и его сын четырех лет. Еще три человека сильно травмировались.

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