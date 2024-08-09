Оккупанты запустили по Украине 27 'Шахедов': все дроны уничтожены

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 9 августа уничтожили все 27 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, которые оккупанты запустили по Украине. В частности, беспилотники были сбиты в пределах семи регионов.

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Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Отмечается, что пуски ударных БПЛА враг осуществлял из района Приморско-Ахтарска, РФ.

Радиотехнические войска ВС обнаружили и сопровождали всего 27 "Шахедов". Над их сбиванием работали мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях

По данным Полтавской ОВА, ночью по вражеским воздушным целям хорошо отработали силы ПВО: попаданий на территории региона не зафиксировано, пострадавших также нет.

Бойцы воздушного командования "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью два "Шахеда". Еще семь дронов-камикадзе защитники неба уничтожили на Николаевщине.

По уточненной информации Кировоградской ОВА, в одной из громад Головановского района обломками сбитого дрона повреждены окна и кровли в нескольких домовладениях, без пострадавших.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, силы ПВО сбили все враждебные цели. Падение обломков было за пределами населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 августа Россия совершила атаку на Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковщине, две авиаракеты Х-59 и четыре "Шахеда". Силы ПВО успешно нейтрализовали 75% вражеских целей.

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