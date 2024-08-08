Россияне ночью атаковали Украину ракетами и 'Шахедами': Силы обороны сбили 75% вражеских целей

В ночь на 8 августа 2024 года российские военные совершили масштабную атаку на Украину, применяя ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Атака была ориентирована на несколько регионов страны, но Силы обороны Украины смогли удачно нейтрализовать большая часть враждебных целей.

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Об этом сообщили в ВС ВСУ. В целом украинские силы обороны смогли уничтожить 75% враждебных целей.

В частности, россияне выпустили:

2 баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковщине с территории Белгородской области.

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над Азовским морем.

4 ударных БПЛА типа "Shahed" по направлению Ейск (РФ).

Благодаря совместным усилиям мобильных огневых групп, зенитных ракетных войск и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных Сил удалось сбить: 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, а также 4 ударных БПЛА "Shahed" в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

Напомним, что войска России на фоне наступлений на Покровском и Кураховском направлениях постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донбасса. Ударами утром 7 августа они убили четырех мирных жителей. Еще один человек пострадал из-за действий оккупантов.

Кроме того, враг продолжает терроризировать Сумскую область. 7 августа оккупанты 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты. В регионе был зафиксирован не менее 61 взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. Это села Дальнее и Константинопольское Кураховской общины, а также села Екатериновка, Клебан-Бык и Плещеевка Ильиновской общины.

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