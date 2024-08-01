Ситуация ухудшается: на Донетчине объявили принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов

В Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. Это села Дальнее и Константинопольское Кураховской городской территориальной громады, а также села Катериновка, Клебан-Бык и Плещеевка Ильиновской сельской территориальной громады.

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Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. Такое решение было принято во время заседания Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

По состоянию на 31 июля во всех пяти селах находится 21 ребенок.

"Часть детей с родителями или другими законными представителями уже выехали из этих населенных пунктов в более безопасные регионы Украины. В настоящее время совместно с полицией и местными администрациями ведем работу для того, чтобы дети покинули зону активных боевых действий и их жизни и здоровью ничего не угрожало", – отметили в ОВА.

Также во время заседания были рассмотрены вопросы оповещения жителей Донетчины о возможностях эвакуации в более безопасные регионы, оказания помощи семьям, выезжающим в другие регионы. Отдельно рассмотрели возможность эвакуации семей с детьми в Решетиловку Полтавской области, а также вопросы организации надлежащих условий бытовых условий в местах компактного проживания в Ривненской и Волынской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские правоохранители продолжают эвакуировать мирных жителей из Торецка Донецкой области, который российские оккупанты сравнивают с землей. Враг целенаправленно атакует экипажи, пытающиеся спасти людей.

– Ежемесячно из Покровска Донецкой области, который находится всего в 20 километрах от линии фронта, эвакуируются более 500 человек. Половину детей, проживавших в городе, уже вывезли.

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