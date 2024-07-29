'Не успели сесть в авто, как россияне ударили по экипажу': в МВД показали, как проходит эвакуация из Торецка. Видео

Украинские правоохранители продолжают эвакуировать мирных жителей из Торецка Донецкой области, который российские оккупанты сравнивают с землей. Враг целенаправленно атакует экипажи, которые пытаются спасти людей.

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В МВД Украины показали, как россияне ударили по экипажу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители опубликовали кадры, на которых полицейский спецэкипаж "Белый ангел" спасает двух мужчин, попросивших о помощи. Мирные жители ждали полицейских на одной из остановок общественного транспорт.

Как только люди сели в транспортное средство, российские захватчики ударили по экипажу. Благодаря быстрой реакции и отточенным действиям полицейских все остались живы.

Также на видео полицейских показано, что российские оккупанты продолжают проявлять свою террористическую сущность, сравнивая населенный пункт с землей. Многоэтажные дома, в которых до войны жили тысячи украинцев, враг превращает в разрушенные и обгорелые руины.

Напомним, российские оккупационные войска 29 июля ударили по Торецку и Гродовке на Донетчине. В результате погибли минимум 4 человека, еще 3 ранены.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ продолжает терроризировать Херсонскую область постоянными обстрелами. Утром 29 июля враг еще раз атаковал населенные пункты на правобережье региона.