Оккупанты ударили по Торецку и Гродцевке в Донецкой области: четыре человека погибли, есть раненые

Российские оккупационные войска в понедельник, 29 июля, ударили по Торецку и Гродцовке на Донетчине. В результате погибли минимум 4 человека, еще 3 ранены.

Видео дня

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. "По меньшей мере, 3 человека погибли и 3 ранены - таковы предварительные последствия обстрелов Торецка", – говорится в сообщении.

Российские удары по городу произошли сегодня утром. Всем раненым была оказана медицинская помощь; один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате обстрелов также погиб один человек в Гродовце.

Окончательные данные о пострадавших и разрушениях будут сообщены позже.

"Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь!" – отметил Филашкин.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает терроризировать Херсонскую область постоянными обстрелами. Утром 29 июля враг еще раз атаковал населенные пункты на правобережье региона.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 29 июля сбили 9 из 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал их преимущественно на юге, а еще атаковал авиаракетой, которая тоже была уничтожена.

Ранее сообщалось, что утром 28 июля с временно оккупированного левобережья Херсонщины российские войска обстреляли пригород Херсона. В поселке Камышаны повреждены жилые дома.