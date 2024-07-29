Оккупанты ударили по Кизомысу на Херсонщине, есть раненый

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Херсонскую область постоянными обстрелами. Утром 29 июля враг в очередной раз атаковал населенные пункты на правобережье региона.

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Вследствие обстрела ранения получил мирный житель. Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная военная администрация.

Под вражеским огнем с самого утра оказался поселок Кизомыс в Белозерском районе. У 44-летнего мужчину диагностировали минно-взрывную травму.

"Сегодня утром российские войска обстреляли Кизомыс. Под вражеский удар попал 44-летний мужчина. У него – минно-взрывная травма. В настоящее время врачи его обследуют и оказывают необходимую помощь", – сообщили в ОВА.

В свою очередь местные Telegram-каналы сообщают, что с самого утра враг атаковал областной центр. Взрывы прогремели в Корабельном районе Херсона около 9:00 утра. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 29 июля сбили 9 из 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал их в основном по югу, а еще атаковал авиаракетой, которая тоже была уничтожена.

Ранее сообщалось, что утром 28 июля с временно оккупированного левобережья Херсонщины российские войска обстреляли пригород Херсона. В поселке Камышаны повреждены жилые дома.