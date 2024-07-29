Силы ПВО уничтожили авиаракету и девять 'Шахедов', которые Россия этой ночью запустила по Украине

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 29 июля сбили девять из 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал их в основном по югу, а еще атаковал авиаракетой, которая тоже была уничтожена.

ПВО работала в трех регионах. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Одещук.

Он подчеркнул, что оккупанты направили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной Донетчины и десять ударных БПЛА из крымского мыса Чауда.

Атаку отражали зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Им удалось уничтожить вражескую ракету и девять "Шахедов" в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях.

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Российскую авиационную ракету еще после 23:00 в воскресенье сбило подразделение воздушного командования "Восток" на Днепропетровщине. Также над областью приземлили шесть БПЛА: один разведывательный, остальные – "Шахеды".

"Разбитое российское железо повредило две хозяйственные постройки. Горела сухая трава", – сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 июля Россия тоже атаковала Украину ударными БПЛА и ракетным вооружением. Защитники неба уничтожили Х-59 и семь из восьми "Шахедов", почти все цели – на Одесщине.

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