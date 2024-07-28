Силы ПВО ночью сбили ракету Х-59 и семь 'Шахедов', которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 28 июля страна-агрессор Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, а также применила ракетное вооружение. Защитники неба уничтожили семь ударных БПЛА и вражескую Х-59.

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ПВО работала в основном на Одесщине. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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