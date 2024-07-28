В Одессе утром работала ПВО: РФ атаковала город дронами

В Одессе ночью и утром 28 июля раздавались взрывы из-за работы противовоздушной обороны. Ведь в это время страна-агрессор РФ атаковала регион дронами – ударными и разведывательными.

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По данным Воздушных сил ВСУ, ночью враг запустил по югу Украины "Шахеды". Утром же над Одессой ПВО работала по разведывательному беспилотнику.

С начала воскресенья в Одесской области воздушную тревогу из-за угрозы российских ударов объявляли с 02:15 до 04:49.

"Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины", – сообщали в это время в ВС ВСУ.

После отбоя тревогу во второй раз объявили в 05:51 и продолжалась она до 06:05. На этот раз ПВО работала по вражескому дрону, который, вероятно, проводил разведку.

"Разведывательный БПЛА в направлении Одесщины из акватории Черного моря. Будьте внимательны к ракетным угрозам", – сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 июля Россия вторые сутки подряд атаковала "Шахедами" Измаильский район Одесщины. Было разрушено административное здание, в результате падения обломков пострадали люди.

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