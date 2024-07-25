Оккупанты атаковали юг Одесщины: есть разрушение админздания, в результате падения обломков пострадали люди

В ночь на 25 июля российская террористическая армия вторые сутки подряд атаковала Одесскую область. Враг ударил по южной части региона дронами-камикадзе Shahed.

Разрушено административное здание, в результате падения обломков пострадали люди. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Под вражеским обстрелом снова оказался Измаильский район. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Кроме того, вследствие падения обломков БПЛА на частный дом пострадали два человека. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля во время ночной атаки РФ вражеский "Шахед" мог залететь на территорию Румынии. На румынском берегу Дуная объявляли воздушную тревогу, а примерно в 3:00 в городе Исакча раздался взрыв.

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Напомним, российские оккупационные войска 24 июля дважды ударили по промышленному объекту в Харькове – во время второго обстрела враг использовал ракету "Искандер" с кассетной боевой частью. Оккупанты рассчитывали поразить спасателей и правоохранителей, находившихся на месте первого прилета.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля российские террористические войска весь день атаковали ракетами Харьков. В результате пострадали по меньшей мере шесть горожан. Под огнем врага – промышленность и инфраструктура.

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