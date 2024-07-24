Во время ночной атаки российский 'Шахед' мог залететь в Румынию – monitor

В ночь на 24 июля во время ночной атаки РФ вражеский "Шахед" мог залететь на территорию Румынии. Так, примерно в 3:00 в городе Исакча в Румынии раздался взрыв.

Об этом сообщили в мониторинговом Telegram-канале "monitor". До того как российский беспилотник, вероятно, залетел на территорию Румынии, сообщалось о курсировании двух БпЛА в пригороде Измаила на Одесщине и еще двух БпЛА в Измаильском районе.

"Исакча. Предупреждали же. На территории Румынии раздался взрыв", – говорится в сообщении.

В целом, по данным мониторингового канала, Измаил в ближайшие населенные пункты находились под атакой не менее 18 ударных БпЛА.

По состоянию на утро официальной информации по падению российского беспилотника на территории Румынии нет.

Видео дня

Напомним, что Румыния является членом НАТО. Подобные инциденты с падением БПЛА на ее территории уже случались раньше.

Ранее сообщалось, что на территории Румынии обнаружили фрагменты БПЛА. Это произошло вечером 28 марта на острове на реке Дунай Грейт-Браила, недалеко от границы с Украиной. Инцидент подтвердило министерство обороны Румынии. Обломки обнаружили на ферме.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Румынии в июне приняли решение о передаче Украины дополнительной системы противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе Patriot, способном сбивать баллистические цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!