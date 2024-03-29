В Румынии у границы с Украиной обнаружили фрагменты беспилотника: появились подробности

На территории Румынии нашли фрагменты БПЛА. Это произошло вечером 28 марта на острове на реке Дунай Грейт-Брэил, недалеко от границы с Украиной.

Инцидент подтвердило министерство обороны Румынии. Осколки обнаружили на ферме. По данным местных СМИ, на остров для расследования отправились несколько армейских поисковых групп, передает Sky News.

Местные жители услышали "странные звуки" и сняли на камеру падение дрона. Данных о разрушениях нет.

"Вечером 28 марта на сельскохозяйственных угодьях острова Грейт-Брэил были идентифицированы фрагменты, которые, судя по всему, являются частями воздушного устройства (беспилотника)", – сообщили в МО страны.

Министерство национальной обороны совместно со специализированными структурами системы нацобороны, общественного порядка и нацбезопасности 29 марта начало расследование происшествия "в соответствии с конкретными оперативными процедурами".

Напомним, что Румыния с 2024 года является членом НАТО. Инцидент с БПЛА на ее территории не является первым.

Пока неясно, был ли это российский дрон, который запустили по Украине.

Еще один беспилотник разбился на территории Румынии в декабре 2023 года во время атаки войск РФ по украинскому порту. Тогда на востоке Румынии обнаружили кратер глубиной 1,5 метра в необитаемой местности.

В сентябре на территории страны возле реки Дунай также был обнаружен дрон.

Как писал OBOZ.UA:

– Приблизительно в 4:00 утра 29 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков Россией крылатых и баллистических ракет. Ранее началась очередная вражеская дроновая атака. Оккупационные войска атаковали энергообъекты и гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах: есть разрушения, повреждения и пострадавшие.

– Воздушные силы нашей страны отчитались, что уничтожили 84 из 99 средств воздушного нападения (было сбито 26 ракет разного типа и 58 Shahed).

– Часть российских ракет пролетела более 2000 км, прежде чем добраться до целей на западе Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!