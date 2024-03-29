Силы ПВО уничтожили 26 ракет и 58 'Шахедов' из 99 целей, которыми Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины в ночь на 29 марта провели большую работу по отражению нескольких волн российских воздушных атак. Враг запустил по нашим регионам 39 ракет, в том числе баллистических, и 60 дронов-камикадзе, из которых удалось сбить в общем 84 цели.

Взрывы по стране звучали с вечера предыдущих суток до утра пятницы, были связаны с работой ПВО и, к сожалению, попаданиями. О результатах отражения этого нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, враг нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 средств нападения, а именно:

– 60 дронов типа Shahed-136/131 (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ);

– три аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область РФ);

– две баллистические ракеты "Искандер-М" (район пусков – временно оккупированный Крым);

– девять управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область РФ);

– четыре крылатых ракеты "Искандер-К" (Курская область РФ);

– 21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс, РФ).

К отражению ракетно-авиационного удара привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели, в частности 58 "Шахедов", 17 ракет Х-101/Х-555, пять Х-59 и четыре "Искандера-К".

"Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат. Вместе – к победе!" – отметил командующий ВС ВСУ.

Силы обороны юга сообщили об уничтожении семи дронов-камикадзе: пять в Николаевской области, два – в Днепропетровской. По данным же ОВА, ночью и под утро над Днепропетровщиной сбили 24 воздушных цели: по 12 ракет и "Шахедов" (Днепровский, Криворожский, Павлоградский, Новомосковский, Каменский районы).

Напомним, что во время этой комбинированной атаки враг ударил по энергообъектам в нескольких регионах. В областях зафиксированы разрушения, повреждения, в том числе гражданской инфраструктуры, пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 марта защитники неба уничтожили 26 из 28 дронов-камикадзе типа Shahed. Враг также атаковал крылатыми ракетами Х-22 и противорадиолокационной Х-31П, rкоторые потеряли боевую способность в акватории Черного моря, а еще ракетой С-300 (Донецкая область).

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