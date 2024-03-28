Силы ПВО ночью сбили 26 из 28 дронов, которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны в ночь на 28 марта уничтожили в украинском небе 26 из 28 дронов-камикадзе типа Shahed-136. Враг атаковал ими в несколько волн с северо-восточного и южного направлений.

Также оккупанты нанесли несколько ракетных ударов. О результатах сбития целей рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Отмечается, что захватчики применили три крылатые ракеты Х-22 и противорадиолокационную Х-31П (из акватории Черного моря), зенитную управляемую ракету С-300 (Донетчина) и 28 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 (район пусков Курская обл. РФ и крымский мыс Чауда).

К отражению удара привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"Уничтожено 26 ударных БПЛА в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Всем спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – подчеркнул генерал-лейтенант

По данным Сил обороны юга, в своей операционной зоне защитники сбили 16 беспилотников: два на Одесщине, три на Днепропетровщине и 11 на Запорожье. Россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесщины, а впоследствии из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении. Военные отметили, что эти ракеты потеряли боевую способность в акватории моря. Беспилотники же двигались через жилые дома, чтобы обойти ПВО.

"Очевидно, что враг атаковал объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты… РФ коварно направляла БПЛА через жилую застройку, в результате чего в Запорожье видим пожар и разрушения из-за падения обломков в частном секторе. На Одесщине враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники сбили оба дрона, которые заходили с моря", – рассказала детали атаки глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 27 марта силы ПВО сбили 10 из 13 ударных дронов, которыми оккупанты атаковали Украину. В частности, "Шахеды" приземлили в пределах Харьковской, Сумской и Киевской областей.

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