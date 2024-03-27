Силы ПВО ночью сбили 10 дронов с 13, которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 27 марта российские военные преступники запустили против Украины 13 ударных дронов типа Shahed. 10 воздушных целей удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.

Об успешной работе отчитались в Facebook Генерального штаба ВСУ. Враг запускал дроны из северо-восточного направления.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены", – говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью украинские силы ПВО сбили все 12 российских дронов-камикадзе типа Shahed. Враг атаковал ими юг и восток страны. В Харькове "Шахед" попал в землю. Защитники неба успешно отработали в Николаевской и Харьковской областях.

После ряда новых атак РФ на Украину глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад предоставить нашему государству дополнительные системы Patriot. Также они необходимы на линии фронта – для уничтожения тактической авиации РФ, сбрасывающей управляемые бомбы.

"Дайте нам проклятые Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы смогли бы защитить не только жизнь наших людей, но и нашу экономику от уничтожения", – эмоционально выразился глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 марта силы ПВО уничтожили над Киевом две российские ракеты баллистического типа. оккупанты запустили их утром в понедельник с территории Крыма.

– Президент Зеленский заявил, что Украина для безопасности городов и сохранения человеческих жизней требует больше ПВО. Он показал фото последствий удара по столице 25 марта.

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