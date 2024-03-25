'Украине нужно больше ПВО': Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Киеву

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные ракетные обстрелы Киева, которые РФ осуществила 25 марта. Он заявил, что Украине для безопасности городов и сохранения человеческих жизней необходимо больше ПВО.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в официальном Telegram-канале. Глава государства также обнародовал фото последствий удара по столице.

Он поблагодарил все оперативные службы за работу по ликвидации последствий атаки и сообщил, что враг применил баллистику.

"Спасибо спасателям ГСЧС Украины, полиции, коммунальщикам и всем привлеченным службам, которые в это утро ликвидируют последствия российской атаки против Киева. Российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке, продолжается разбор завалов. – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что для защиты своих городов и жизней населения Украине нужно больше средств противовоздушной обороны.

"Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, нужно остановить этот террор", – призвал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, около 10:30 утра 25 марта Россия атаковала Киев двумя баллистическими ракетами, которые были запущены с территории оккупированного Крыма.

ПВО уничтожила обе цели, однако из-за падения обломков в столице есть разрушения и пострадавшие.

В частности, на Печерске есть разрушение в нежилом трехэтажном здании – спортзала учебного заведения.

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