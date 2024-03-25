В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: обломки ракеты повредили жилой дом

В Киеве утром 25 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КГВА сообщили о работе ПВО и призвали находиться в укрытиях до отбоя угрозы. Предварительно, из-за падения обломков в Печерском районе поврежден жилой дом.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – заявил начальник КМВА Сергей Попко.

"Взрывы в столице. Срочно в укрытие!" – призвал в свою очередь мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 10:42 в КГВА информировали, что вследствие ракетной атаки на Киев, предварительно зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом. Оперативные службы выехали на место.

По словам Кличко, вызовы экстренных служб зафиксированы в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена в 10:29. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и движении ракеты на столицу Украины.

Взрывы в Киеве раздались в 10:29. По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 10:32 ракетная угроза уже миновала.

Отмечается, что на столицу летели две ракеты, предварительно "Оникс".

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