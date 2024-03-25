Силы ПВО ночью сбили восемь из девяти дронов, которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 марта уничтожили восемь из девяти дронов-камикадзе типа Shahed. Ими российские оккупанты атаковали юг Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. На Николаевщине был прилет, а также, как и на Одесщине, зафиксированы повреждения из-за падения обломков сбитых целей.

Отмечается, что российские военные совершили пуски ударных БПЛА с мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины. "Шахеды" были уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей – по четыре в каждой.

Известно, что в Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего была обесточена часть облцентра и населенных пунктов вблизи. Люди не пострадали.

В Николаевской области "Шахед" попал по энергетическому объекту, где вспыхнул пожар. Вражеские дроны маневрировали посреди жилых кварталов. Так, в результате падения сбитого БПЛА в частном секторе Николаева возникло разрушение двухэтажного дома. Взрывной волной избили несколько окрестных домов, в результате атаки 11 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 24 марта силы ПВО сбили 18 крылатых ракет и 25 "Шахедов". Враг же направил по Украине 57 таких средств воздушного нападения.

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