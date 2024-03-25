В Одессе раздались взрывы: ПВО сработало по вражеским дронам
Вечером 25 марта во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Боевую работу начали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Telegram спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, глава Одесской ОВА Олег Кипер и Силы обороны юга. Они призвали местных жителей находиться в укрытиях.
"Интересные кадры работы ПВО не должны стоять вам жизни", – отметили военные.
В Telegram Воздушных силах ВСУ сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА находятся в акватории Черного моря и двигаются на северо-запад в сторону Одессы.
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