В Одессе раздались взрывы: ПВО сработало по вражеским дронам

Вечером 25 марта во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Боевую работу начали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Telegram спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, глава Одесской ОВА Олег Кипер и Силы обороны юга. Они призвали местных жителей находиться в укрытиях.

"Интересные кадры работы ПВО не должны стоять вам жизни", – отметили военные.

В Telegram Воздушных силах ВСУ сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА находятся в акватории Черного моря и двигаются на северо-запад в сторону Одессы.

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