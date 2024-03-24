Появились фото и видео ночной охоты защитников Украины на вражеские 'Шахеды'

В ночь на 24 марта российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Над Днепропетровщиной украинские пограничники приземлили пять "Шахедов".

А в Одесской области воздушные цели поражали бойцы 126-й отдельной бригады терробороны Вооруженных сил Украины. Фото и видео ночного воздушного боя показали в ГПСУ и Генеральном штабе ВСУ.

"Пограничники отбили атаку "шахедами": уничтожено 5 вражеских БПЛА на Днепропетровщине", – подписали видео работы по вражеским воздушным средствам поражения в Государственной пограничной службе Украины.

Между тем, в Генштабе показали зрелищные фото ночного боя в исполнении воинов 126 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

"Каждую ночь мобильные огневые группы на страже нашего неба", – заверили военные.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия атаковала Украину десятками ракет и дронов. Известно о работе ПВО в Кривом Роге и Киеве: в столице обломки российских ракет упали в двух районах. Также страдала ночью Львовщина: там есть прилеты в области, в частности, по объекту критической инфраструктуры. Днем этот же объект был атакован повторно: по нему россияне ударили "Кинжалами".

По данным Воздушных сил ВСУ, украинское ПВО в течение ночи уничтожило 43 воздушных цели: 18 из 29 запущенных врагом крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 из 28 "Шахедов".

В то же время, уже утром стало известно, что одна из российских ракет залетела на территорию Польши. Это подтвердили польские военные.