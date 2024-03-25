Силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты, которыми РФ атаковала Киев

Защитники неба Украины 25 марта уничтожили над Киевом две российские ракеты баллистического типа. Оккупанты запустили их утром в понедельник с территории Крыма.

В результате падения обломков вражеских целей в столице возникли разрушения и пострадали жители. О результатах работы ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Он отметил, что российские военные около 10:30 запустили по Киеву две баллистические ракеты с временно оккупированного Крымского полуострова.

"Цели уничтожены, тип устанавливается. Спасибо защитникам неба за боевую работу!" – подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 10:29, а уже через минуту в столице раздалось несколько мощных взрывов.

По данным КГВА, в результате атаки в Печерском районе повреждено нежилое здание – без последующего горения. В Соломенском получили повреждения многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков. В Дарницком обломком поврежден частный дом в микрорайоне Осокорки. Есть потерпевшие, информация о количестве выясняется.

Мониторинговые каналы предположили, что оккупанты запустили по Киеву ракеты "Оникс" из пусковых установок на мысе Тарханкут, или гиперзвуковые "Цирконы". Оба типа ракет, которыми враг нацелился на центр украинской столицы, предназначены для поражения кораблей и наземных военных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной российской атаки по Киевщине утром 21 марта силы ПВО уничтожили 31 ракету. Это были две баллистические "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых Х-101/Х-555.

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