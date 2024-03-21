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Силы ПВО сбили все 31 ракету во время массированной атаки РФ на Украину

Марина Лисничук
War
1 минута
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Силы ПВО сбили все 31 ракету во время массированной атаки РФ на Украину

Защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, было сбито 29 крылатых и две аэробалистические вражеские цели.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. К сожалению, в результате падения обломков есть повреждения в Киеве, пострадали люди.

Отмечается, что враг атаковал двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми Х-101/Х-555. Их запускали из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Район пусков – российские города Волгодонск и Энгельс.

Ракеты заходили с севера, основным направлением для ударов был Киев. К отражению этого воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине.

"Уничтожена 31 ракета... Всем спасибо за результат и спасенные жизни граждан. Вместе – к победе!" – написал генерал-лейтенант Олещук.

Силы ПВО сбили все 31 ракету во время массированной атаки РФ на Украину

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта силы ПВО сбили два российских разведывательных БПЛА Supercam. Вражеские цели уничтожили над морем на подлете к Одесской области.

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