Силы ПВО сбили все 31 ракету во время массированной атаки РФ на Украину

Защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, было сбито 29 крылатых и две аэробалистические вражеские цели.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. К сожалению, в результате падения обломков есть повреждения в Киеве, пострадали люди.

Отмечается, что враг атаковал двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми Х-101/Х-555. Их запускали из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Район пусков – российские города Волгодонск и Энгельс.

Ракеты заходили с севера, основным направлением для ударов был Киев. К отражению этого воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине.

"Уничтожена 31 ракета... Всем спасибо за результат и спасенные жизни граждан. Вместе – к победе!" – написал генерал-лейтенант Олещук.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта силы ПВО сбили два российских разведывательных БПЛА Supercam. Вражеские цели уничтожили над морем на подлете к Одесской области.

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