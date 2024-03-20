В Одесской области уничтожили два российских БПЛА Supercam: пытались проводить разведку

В Одесской области силами украинских защитников были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника. Технику окупантов уничтожили над морем.

Об этом проинформировало воздушное командование " Юг ". Вражеские БпЛА обезвредили зенитчики.

"20 марта, на подлете с моря в Одесскую область, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российские разведывательные БПЛА "Supercam", - указано в сообщении военных.

О чем речь

По информации украинских защитников, российские Supercam составляют примерно 20% всех БпЛА РФ в небе. Россияне очень гордятся этой техникой, хотя в ВСУ говорят, что, несмотря на всю их защиту, они легко находят такие разведчики в воздухе.

Диапазон работы радиомодуля управления Supercam 865-1020 МГц. Видеоканал от него также легко определяется в диапазоне около 1.1 ГГц. Ширина видеоканала составляет традиционные 6-10 МГц. Россияне утверждают об огромной устойчивости Supercam к РЭБ. На самом деле он не лучше "Орлана".

Производитель заявляет продолжительность полета Supercam 4.5 часа или 240 километров. При этом дальность работы управления и передача видео составляет всего 50-100 км.

В Supercam стоят 4 батареи 5S1 емкостью по 22 Ач каждая. Спутниковая навигация представлена самым простым модулем NEO-M9N-00B-00 на 50 каналов. Никакой защиты типа СRPA-антенн и многоканальных модулей нет.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники из Сил обороны одним ударом ликвидировали две военные армии РФ на одном из восточных направлений фронта. Захватчиков "охотились" с помощью FPV-дрона.

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