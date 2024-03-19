Ружье оккупантов не спасло: пограничники показали отработку дроном по захватчикам. Видео

Украинские пограничники из Сил обороны одним ударом ликвидировали двух военных армии РФ на одном из восточных направлений фронта. Захватчиков "поймали" с помощью FPV-дрона.

Это произошло на фронте в пределах Харьковской области. Видео меткой работы защитников опубликовали на Facebook-странице 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница".

Бойцы именно этой пограничной бригады Гвардии наступления с помощью аэроразведки обнаружили вблизи вражеских позиций двух захватчиков с антидроновым ружьем в руках.

На перехват горе-оккупантов вылетел FPV-дрон пограничников. Примечательно, что когда цель к ним приближалась, они стояли возле окопа и просто наблюдали.

Двум россиянам не удалось отразить атаку украинского дрона-камикадзе. В результате они были уничтожены.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пограничники показали видео ярких ударов по врагу на линии боевого столкновения в Харьковской области. В кадр попало уничтожение блиндажа и наблюдательного пункта оккупантов.

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