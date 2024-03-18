Устроили "бавовну": украинские пограничники разбили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов. Видео

Защитники Украины показали новое видео ярких ударов по противнику на линии боевого столкновения. В кадр попало уничтожение блиндажа и наблюдательного пункта российских захватчиков в Харьковской области.

Ролик обнародовала Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 18 марта, в Telegram. Операцию провели воины ГПСУ, которые в составе Сил обороны защищают нашу страну.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" разбили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов", – рассказала пресс-служба.

Видео снял дрон с тепловизором. Вражеские цели находились в лесопосадке.

Первое точное попадание – и блиндаж оккупантов посетила "бавовна". Второй взрыв демонстрирует ликвидацию наблюдательного пункта, обустроенного ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее аэроразведчики Государственной пограничной службы обнаружили гаубицу, склад БК и автомобиль российских оккупантов на левобережье Херсонщины. Прицельными ударами цели были уничтожены.

– В Сумской области пограничники и украинские воины сорвали заход трех российских диверсионно-разведывательных групп через границу.

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