Пограничники уничтожили гаубицу, склад БК и вражеский автомобиль на левобережье Херсонщины: эффектное видео

Аэроразведчики Государственной пограничной службы обнаружили гаубицу, склад БК и автомобиль российских оккупантов на левобережье Херсонщины. Прицельными ударами вражеские цели были уничтожены.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ГПСУ. На кадрах видно, как в результате сбросов с дронов мощно загорается техника врага.

Напомним, на Запорожском направлении украинские военные уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель". Станцию РЭБ вместе с экипажем "отминусовали" точным ракетным ударом Himars. Этот момент попал на видео.

Также оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников в Новомихайловке Покровского района Донецкой области. Но Силы обороны сорвали их планы и уничтожили 12 единиц бронетехники врага, в том числе 4 танка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники уничтожили нескольких российских оккупантов на Запорожском направлении. Бойцы обнаружили ходы сообщения врага и забросили туда "подарок".

– В ОСГВ "Таврия" сообщили, что после захвата Авдеевки российские оккупанты перебрасывают резервы на штурм других городов и сел на Донетчине. Войска РФ бросают силы на захват Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки.

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