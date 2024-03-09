Враг бросает значительные силы на захват сел: в ОСГВ 'Таврия' рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

После захвата Авдеевки российские оккупанты перекидывают резервы на штурм других городов и сел на Донетчине. Войска РФ бросают силы на захват Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки.

Об этом в пятницу, 8 марта, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона. Самым активным является Новопавловское направление – к западу от города Марьинка, где оккупанты сосредотачивают основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки.

"В частности, враг бросает огромные силы на захват села Новомихайловка в Донецкой области, а также сел Георгиевка и Победа, и Красногоровки", – заявил спикер ОСГВ "Таврия".

Лиховий добавил, что при этом на Ореховском направлении враг действует немного странным образом.

"Он накапливает время от времени ресурсы для значительного удара бронеколоной с десятками единиц техники. Они уничтожаются во время этой атаки, а дальше он переходит уже к обычной тактике малыми штурмовыми группами, иногда с применением бронетехники, которая выбрасывает пехоту в центре того же села Роботино", – отметил он.

В то же время Работино находится под эффективным огневым контролем воинов Сил обороны Украины.

"Для россиян, вероятно, этот вопрос является принципиальным. Именно поэтому они бросают туда значительные резервы, ресурсы и бьются о Роботино, как лбом о стену. Несут там очень большие потери, но не оставляют этих попыток", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают нести потери на Запорожском направлении. Вооруженные силы Украины мужественно стоят на защите своей земли и не дают захватчикам никакого шанса.

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