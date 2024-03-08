'У россиян растут потери': генерал Тарнавский рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на Запорожском направлении. Вооруженные силы Украины мужественно стоят на защите своей земли и не дают захватчикам никакого шанса.

О ситуации на фронте рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он также показал кадры работы несокрушимой 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Продолжаем избивать врага в Запорожском направлении. Оккупанты несут большие потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты в последнее время используют транспортные средства гражданского назначения для проведения штурмовых операций – гольф-кары, квадроциклы, баги и прочее. Это происходит из-за нехватки бронетехники для "пушечного мяса".

Конечно, такая практика приводит к росту потерь в российских войсках, поскольку эти транспортные средства оказывают минимальную защиту.

"Соответственно, у россиян растут потери, потому что эти "колымаги" не дают никакой дополнительной защиты. Мы их уже называем "колыметные мясные штурмы", – отметил Тарнавский.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 170 единиц российской военной техники и вооружения. Также они нанесли урон живой силе врага, отменив на поле боя 880 оккупантов.

Напомним, 6 марта стало известно, что в одном из направлений защитники Украины захватили в плен оккупантов во время штурма. Один из них утверждал, что работал на заводе и был мобилизован, второй признался, что семь раз сидел в тюрьме, а во время очередной "отсидки" подписал контракт.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады сорвали штурм оккупантов в Новомихайловке Донецкой области и уничтожили 12 единиц бронетехники врага. Защитники показали видео этого боя, который длился целый день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!