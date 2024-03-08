ВСУ обезвредили 11 танков, три средства ПВО и 880 оккупантов за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 170 единиц российской военной техники и вооружения. Также они нанесли потери живой силе врага, отминусовав на поле боя 880 оккупантов.

В целом с начала полномасштабной войны защитники ликвидировали или ранили около 422 310 солдат оккупационной армии России. Данные по состоянию на 8 марта обновил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины сожгли 25 артиллерийских систем (всего 10375), 19 боевых бронированных машин (12 798), 11 танков (6706), три средства противовоздушной обороны (704) и две реактивные системы залпового огня (1011) российских войск.

Защитники сбили 35 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 7998), превратили в металлолом 66 единиц автомобильной техники и автоцистерн (13 598), девять – специальной техники (1656) оккупантов.

Кроме этого, за 743 суток полномасштабной войны Силы обороны сбили 1919 крылатых ракет, 347 самолетов, 325 вертолетов, потопили 26 кораблей/катеров и одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады сорвали штурм оккупантов в Новомихайловке на Донетчине и уничтожили 12 единиц бронетехники врага. Защитники показали видео этого боя, который длился целый день.

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