Российские оккупационные войска пытались штурмовать позиции украинских защитников в Новомихайловке Покровского района Донецкой области. Но Силы обороны сорвали их планы и уничтожили 12 единиц бронетехники противника.

Соответствующее видео опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада. Отмечается, что путинская армия продолжает проверять на мощь оборону десантников 79 Таврической ОГШБр, сдерживающих его продвижение в районе населенного пункта Новомихайловка.

В среду оккупанты пытались совершить штурм сразу из нескольких направлений, используя значительное количество бронетехники для поддержки своей пехоты. Штурмовые действия продолжались весь день, однако все атаки были отбиты, а десантники уничтожили 12 единиц бронетехники, в том числе четыре танка.

На кадрах видно, как противник пытался выдвигаться к позициям десантников, но столкнулся с огневым сопротивлением украинских защитников. В результате захватчики отправились "на концерт Кобзона".

Напомним, украинские пограничники уничтожили нескольких российских оккупантов в Запорожском направлении. Бойцы обнаружили шествия сообщения врага и забросили туда "подарок".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ под временно захваченной Авдеевкой в Донецкой области. Несмотря на потери, армия государства-агрессора продолжает наступать на этом направлении на фронте.

– В ГУР МОУ сообщили, что украинские защитники уничтожили редкую цель – комплекс "Муром-П", с помощью которого российские войска вели наблюдение за территорией. "Хлопок" этой технике принес наш FPV-дрон.

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