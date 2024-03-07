Враг не может прорвать оборону ВСУ под Авдеевкой и "стирается" об Орловку, – Жорин

У российских окупантов не получается прорвать оборону Вооруженных Сил Украины под временно захваченной Авдеевкой в Донецкой области. Несмотря на потери, армия государства-агрессора продолжает наступать на этом направлении на фронте.

Больше всего враг "стирается" о населенный пункт Орловка, потери захватчиков там огромные. Об этом на своем канале в Telegram написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в среду, 6 марта.

"Пока продавить линию обороны на Авдеевском направлении враг не может. Но пробуют наступать постоянно, и пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно", – рассказал военный.

По словам Жорина, оккупанты штурмуют Орловку и днем, и ночью, неся там огромные потери, но при этом не останавливаются.

"Больше всего сейчас они стираются о населенный пункт Орловка", – рассказал он.

Напомним, что по словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, после захвата Авдеевки и оккупанты сосредотачивают усилия на Новопавловском направлении. Враг подтягивает туда резервы. В районе села Новомихайловка "противник бьется лбом о восточную окраину, потому что для него это в Донецкой области основное направление после Авдеевки".

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сказал, что враг упорно пытается захватить как можно больше украинских территорий, однако Украина уже стабилизирует линию фронта. Более того, уже вскоре украинские защитники начнут готовиться к контрнаступательным действиям для перехвата инициативы.

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