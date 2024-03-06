Ситуация стабилизируется, готовим ударную группировку для контрнаступления, – командующий Сухопутными войсками ВСУ

Хотя враг упорно пытается захватить как можно больше украинских территорий, Украина уже стабилизирует линию фронта. Более того, уже скоро украинские защитники начнут готовиться к контрнаступательным действиям для перехвата инициативы.

Так считает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он подчеркнул, что те мясные штурмы, к которым прибегает Россия в последнее время, связаны с выборами президента РФ.

"Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить (личный состав оккупантов по количеству – ред.), и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, нуждающихся в доукомплектовании и восстановлении, на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в текущем году провести контрударные действия. Нам это удается, ситуация стабилизируется", – отметил генерал-лейтенант.

По словам Павлюка, сейчас осталось лишь несколько горячих направлений. Это Авдеевка, направление Часового Яра и направление Терны в сторону Лимана. "Там каждый день проходят очень тяжелые бои, но наши ребята держатся. Держатся довольно уверенно и потери противника огромны", – сказал он.

"Мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все для того, чтобы подготовить войска для перехода к более активным действиям и перехвату инициативы", – добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия пытается наступать сразу на шести направлениях. Горячее всего на Авдеевском, где украинские защитники за сутки отбили 20 вражеских атак. Также враг безрезультатно штурмовал Работино на Ореховском направлении.

Также известно, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1250 российскихзахватчиков. Уничтожена 241 единица военной техники и вооружений, в том числе защитники потопили накануне очередной российский корабль, испепелили полсотни артсистем и 40 ББМ врага.

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