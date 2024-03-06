Минус 1250 оккупантов, 40 ББМ и корабль: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Силы обороны продолжают прореживать российскую оккупационную армию в Украине. Накануне, 5 марта, украинские воины нейтрализовали 1250 оккупантов.

Уничтожены также 241 единицу военной техники и вооружений, в том числе защитники потопили накануне очередной российский корабль, испепелили полсотни артсистем и 40 ББМ врага. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Накануне российская оккупационная армия потеряла в Украине 1250 солдат убитыми и ранеными. Всего за время полномасштабного вторжения РФ на утро 6 марта Силы обороны обезвредили около 420 270 захватчиков.

Серьезные потери понес накануне враг и в технике и вооружениях. В частности, уничтожен 21 российский танк (всего армия РФ потеряла их уже 6678), 40 боевых бронированных машин (12728), 50 артиллерийских систем (10308), одну РСЗО (1008) и одну систему ПВО (701).

Самолетов и вертолетов накануне захватчики не теряли, их, как и днем ранее, уничтожено 347 и 325 соответственно. А вот БПЛА оперативно-тактического уровня украинские воины 5 марта приземлили 58 (в общей сложности враг потерял 7921 таких дронов). Уничтожена также одна российская крылатая ракета (1918)

В утреннюю сводку в Генштабе включили уничтоженный накануне российский военный корабль "Сергей Котов" (общие потери вражеского флота теперь составляют 26 кораблей/катеров и одну субмарину).

Также уничтожены 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (13479) и 12 единиц спецтехники (1642).

Напомним, накануне, 5 марта, в ОСУВ "Таврия", в зоне ответственности которого находится, в частности, Авдеевское направление, заявили, что после значительных потерь, понесенных вражеской авиацией на протяжении последних недель, количество авиаударов армии РФ сократилось в полтора-два раза.

Также сообщалось, что накануне с помощью пяти морских дронов воины ГУР уничтожили российский корабль Сергей Котов. Кроме судна оккупанты потеряли также бортовой вертолет Ка-29.

По данным разведки, погибли по меньшей мере семь членов экипажа затопленного корабля.