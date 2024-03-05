Был атакован пятью морскими дронами: в ГУР обнародовали перехват, подтверждающий уничтожение 'Сергея Котова'

Украинские разведчики обнародовали перехват разговора российских оккупантов, подтверждающий уничтожение военного корабля "Сергей Котов" у берегов временно оккупированного Крыма. Захватчики пожаловались, что судно атаковали пятью морскими дронами около 00:50 ночи 5 марта.

Деталями уничтожения судна поделился командир 184-й бригады кораблей охраны водного района вблизи Новороссийска, в чьем подчинении находился "Сергей Котов". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Двое оккупантов обсудили "трагическое событие", которое произошло ночью 5 марта в Черном море. Один из захватчиков рассказал, что корабль был атакован в 00:50 безэкипажными катерами в количестве пяти единиц.

Также оккупант заявил, что корабль "Сергей Котов" нёс дежурство по противовоздушной обороне. При этом военный преступник пожаловался, что вместе с кораблем был уничтожен вертолет и вооружение, в частности, универсальная корабельная артустановка Ак-176 630.

Напомним, в сети заявили о якобы массированной атаке "украинских" БПЛА и морских дронов на наземные объекты во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты пожаловались, что "целью" также были корабли Черноморского флота и Крымский мост.

Позже стало известно, что у побережья украинского полуострова был атакован российский военный корабль "Сергей Котов". Очевидцы засняли момент, когда возле борта вражеского корабля произошел мощный взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР опубликовали кадры уничтожения российского военного корабля "Сергей Котов" у берегов временно оккупированного Крыма. Из-за попадания дрона MAGURA V5 в борт вражеского судна прогремел мощный взрыв, после чего часть корабля охватило пламя.

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