'Началось?' В Крыму прогремели взрывы, жалуются на атаку на Крымский мост и корабли: движение перекрыли

Российские захватчики 5 марта заявили о якобы массированной атаке "украинских" БПЛА и морских дронов на наземные объекты во временно оккупированном Крыму. Они пожаловались, что "целью" также являются корабли Черноморского флота и Крымский мост.

Последний "власти" перекрыли для движения, на что в свою очередь сетовали уже жители Керчи. Об ситуации сообщали пропагандистские паблики.

По словам крымчан, ночью в районе моста раздавались взрывы, а затем движение на нем перекрыли. Утром же они говорили, что дорога остается закрытой "уже в течение пяти часов".

"Крымский мост все еще закрыт: попытка обстрела. Работает ПВО. Также безэкипажные катера пытаются атаковать корабли Черноморского флота", – писали в сети.

Оккупанты утверждали, мол, едва ли не весь полуостров оказался под "массированным ударом со стороны украинских формирований". Они заявляли о попытке поражения беспилотниками наземных объектов и атаке морских дронов на корабли, а также на мост через Керченский пролив.

Пророссийские "военкоры" предположили: "судя по прогремевшим взрывам в окрестностях Феодосии", одной из целей мог стать патрульный корабль "Сергей Котов" (проект "Василий Быков") ко, который находился в том районе.

"Был ли факт попаданий или же взрывы раздались в результате уничтожения БЭКов неизвестно", – процитировало пропагандистов ASTRA, которое называет себя "изданием независимых российских журналистов".

В то же время от минобороны страны-агрессора, всегда спешащего заявить об "успешном отражении атак на полуостров", официальной информации об этой ситуации нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским патрульным кораблям проекта "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря. Оба судна получили значительные повреждения и не монлы выполнять свои задачи.

По данным ГУР, одним из пораженных кораблей был "Сергей Котов" ЧФ РФ. Разведчики показали видео атаки морских дронов на это вражеское судно.

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