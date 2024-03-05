В ГУР раскрыли, чем поразили и как утопили российский корабль 'Сергей Котов' стоимостью 65 млн долларов

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского военного корабля "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму. Также в ведомстве уточнили, что вражеское судно потопили с помощью морских дронов Magura V5.

Украинские разведчики отметили, что корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Об этом в Telegram сообщило ГУР Минобороны Украины.

По информации разведки, миссию по уничтожению российского корабля осуществило спецподразделение ГУР МО Украины Group 13. Операция состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Также там заявили, что "Сергей Котов" был атакован морскими дронами Magura V5. В результате удара корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Кроме того, в ГУР отметили, что огневое поражение вражеского корабля произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Примечательно, что стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" был вооружен 76,2 мм артустановкой АК176МА. Также на нем была установлена радиолокационная станция "Позитив-МК", которая обладала радиусом действия в 300 км. Экипаж судна состоял из 80 человек, также корабль был оснащен вертолетной площадкой.

Примечательно, что утром 5 марта минобороны РФ пожаловалсь на атаку БПЛА в Белгородской области. В террористическом ведомстве выдали, что "сбили" все беспилотники. При этом о взрывах во временно оккупированном Крыму захватчики ничего не сказали.

Напомним, в сети заявили о якобы массированной атаке "украинских" БПЛА и морских дронов на наземные объекты во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты пожаловались, что "целью" также были корабли Черноморского флота и Крымский мост.

Позже стало известно, что у побережья украинского полуострова был атакован российский военный корабль "Сергей Котов". Очевидцы засняли момент, когда возле борта вражеского корабля произошел мощный взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетного удара по авиабазе "Гвардейское" под оккупированным Симферополем 1 марта была повреждена рулевая дорога аэродрома и ранены трое военных. А в Феодосии 3 марта из-за массированной атаки БПЛА поврежден магистральный трубопровод и дорожное полотно на трассе "Таврида".

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