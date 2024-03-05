'Сергей Котов' – всё: момент поражения российского корабля в Крыму попал на видео

В ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму пожаловались на многочисленные взрывы. Позже стало известно, что у побережья украинского полуострова был атакован российский военный корабль "Сергей Котов".

Очевидцы засняли момент, когда возле борта вражеского корабля произошел мощный взрыв. Соответствующее видео опубликовали пропагандисткие Telegram-каналы.

Также на записи слышна интенсивная стрельба, вероятно из крупнокалиберного пулемета. По предварительным данным, российские захватчики таким образом пытались уничтожить морские дроны, которые атаковали корабль.

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