Пошел ко дну: в ГУР подтвердили уничтожение корабля 'Сергей Котов' ударом по Крыму

Украинские защитники уничтожили во временно оккупированном Крыму патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны, восстановить его невозможно.

Операцию по поражению российского флота ночью 5 марта провели разведчики. Информацию об этом OBOZ.UA подтвердили источники в Главном управлении разведки.

"Котов" все, взрыв был настолько сильный, что корабль уничтожен и о восстановлении не может идти речь", – отметили собеседники.

По их словам, судьба экипажа этого российского корабля проекта 22160 класса "Василий Быков" уточняется.

Примечательно, что судно уже несколько раз находилось под атаками и каждый раз оккупанты его ремонтировали. Однако на этот раз "Сергей Котов" наконец пошел на дно.

Захватчики сами поделились видео момента попадания по кораблю. Перед этим российские военные пытались уничтожить цель, двигавшую на корабль, но безуспешно.

Новость дополняется...