newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Атака ГУР на российский катер "Сергей Котов": появилось видео с места событий

Ульяна Виноградова
War
1 минута
837
Атака ГУР на российский катер 'Сергей Котов': появилось видео с места событий

Появилось видео атаки морского дрона на российский корабль. В Главном управлении разведки заявили, что на кадрах – поражение патрульного судна Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Видео опубликовал глава Минцыфры Михаил Федоров в Telegram. Он отметил, что атака произведена с помощью украинских технологий (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу", – прокомментировал события сегодняшнего дня Федоров.

Атака ГУР на российский катер "Сергей Котов": появилось видео с места событий

На кадрах видно, как корабль безостановочно обстреливают БПЛА. При этом, степень повреждений оценить тяжело.

Как сообщает "Крым. Реалии", министерство обороны России подтвердило, что утром 14 сентября в Черном море морскими дронами был атакован корабль "Сергей Котов".

Видео дня

"Около 5:00 корабль был атакован пятью морскими беспилотниками, которые были уничтожены", – заявили в МО РФ, однако никаких подтверждений данному заявлению не предоставили.

Как известно, в четверг утром Силы обороны нанесли удары по двум российским патрульным кораблям. Это случилось в юго-западной части Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем ракет "Калибр".

После инцидента россияне заявили, что собираются восстановить плавсредства. Однако соответствующие расчеты указывают, что стоимость ремонта превысит строительство нового корабля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!