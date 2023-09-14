Атака ГУР на российский катер 'Сергей Котов': появилось видео с места событий

Появилось видео атаки морского дрона на российский корабль. В Главном управлении разведки заявили, что на кадрах – поражение патрульного судна Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Видео опубликовал глава Минцыфры Михаил Федоров в Telegram. Он отметил, что атака произведена с помощью украинских технологий (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу", – прокомментировал события сегодняшнего дня Федоров.

На кадрах видно, как корабль безостановочно обстреливают БПЛА. При этом, степень повреждений оценить тяжело.

Как сообщает "Крым. Реалии", министерство обороны России подтвердило, что утром 14 сентября в Черном море морскими дронами был атакован корабль "Сергей Котов".

Видео дня

"Около 5:00 корабль был атакован пятью морскими беспилотниками, которые были уничтожены", – заявили в МО РФ, однако никаких подтверждений данному заявлению не предоставили.

Как известно, в четверг утром Силы обороны нанесли удары по двум российским патрульным кораблям. Это случилось в юго-западной части Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем ракет "Калибр".

После инцидента россияне заявили, что собираются восстановить плавсредства. Однако соответствующие расчеты указывают, что стоимость ремонта превысит строительство нового корабля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!