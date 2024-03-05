Россия хотела разместить на корабле 'Сергей Котов' ЗРК: в ГУР рассказали, какое значение будет иметь его уничтожение

Российские оккупанты планировали разместить на борту уничтоженного корабля "Сергей Котов" зенитно-ракетный комплекс "Тор". Это судно стало довольно существенной потерей для врага, ведь его стоимость составляла 65 млн долларов.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов. По его словам, операция готовилась достаточно долго, в ней были использованы украинские морские дроны "Магура В-5", нанесшие вражескому кораблю 5 ударов.

Юсов подчеркнул, что Сергей Котов был достаточно важным для Черноморского флота.

"Он участвовал вместе с крейсером Москва в атаке на острове Змеиный. Это достаточно новейшая разработка, и на боевое дежурство корабли такого типа стали только после 2018 года", – пояснил представитель ГУР.

"Также враг планировал и пробовал использовать их для размещения ЗРК, в частности "Тор". Соответственно, минус каждое такое судно, минус плавающий зенитно-ракетный комплекс, и это дополнительные возможности для Украинских Сил Безопасности и Обороны. Ну, и сама стоимость – 65 млн долларов – это также о многом говорит", – добавил Юсов.

Кроме того, представитель разведки отметил, что украинские разработчики постоянно работают над усовершенствованием морских дронов "Магура". Они делают выводы после каждого удачного боевого выхода и каждой операции.

Напомним, утром 5 марта в ГУР МОУ подтвердили, что морские дроны успешно отработали по патрульному кораблю "Сергей Котов" Черноморского флота РФ.

"Котов" все, взрыв был настолько сильный, что корабль уничтожен и о восстановлении не может идти речь", – отметили собеседники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пропагандисты показали видео момента попадания по кораблю. Перед этим российские военные пытались уничтожить цель, двигавшуюся на корабль, но безрезультатно.

– В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. Огневое поражение произошло в территориальных водах Украины – недалеко от Керченского пролива.

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