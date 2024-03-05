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Россия хотела разместить на корабле "Сергей Котов" ЗРК: в ГУР рассказали, какое значение будет иметь его уничтожение

Марина Погорилко
War
2 минуты
1,8 т.
Россия хотела разместить на корабле 'Сергей Котов' ЗРК: в ГУР рассказали, какое значение будет иметь его уничтожение

Российские оккупанты планировали разместить на борту уничтоженного корабля "Сергей Котов" зенитно-ракетный комплекс "Тор". Это судно стало довольно существенной потерей для врага, ведь его стоимость составляла 65 млн долларов.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов. По его словам, операция готовилась достаточно долго, в ней были использованы украинские морские дроны "Магура В-5", нанесшие вражескому кораблю 5 ударов.

Россия хотела разместить на корабле "Сергей Котов" ЗРК: в ГУР рассказали, какое значение будет иметь его уничтожение

Юсов подчеркнул, что Сергей Котов был достаточно важным для Черноморского флота.

"Он участвовал вместе с крейсером Москва в атаке на острове Змеиный. Это достаточно новейшая разработка, и на боевое дежурство корабли такого типа стали только после 2018 года", – пояснил представитель ГУР.

"Также враг планировал и пробовал использовать их для размещения ЗРК, в частности "Тор". Соответственно, минус каждое такое судно, минус плавающий зенитно-ракетный комплекс, и это дополнительные возможности для Украинских Сил Безопасности и Обороны. Ну, и сама стоимость – 65 млн долларов – это также о многом говорит", – добавил Юсов.

Россия хотела разместить на корабле "Сергей Котов" ЗРК: в ГУР рассказали, какое значение будет иметь его уничтожение

Кроме того, представитель разведки отметил, что украинские разработчики постоянно работают над усовершенствованием морских дронов "Магура". Они делают выводы после каждого удачного боевого выхода и каждой операции.

Напомним, утром 5 марта в ГУР МОУ подтвердили, что морские дроны успешно отработали по патрульному кораблю "Сергей Котов" Черноморского флота РФ.

"Котов" все, взрыв был настолько сильный, что корабль уничтожен и о восстановлении не может идти речь", – отметили собеседники.

Россия хотела разместить на корабле "Сергей Котов" ЗРК: в ГУР рассказали, какое значение будет иметь его уничтожение

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пропагандисты показали видео момента попадания по кораблю. Перед этим российские военные пытались уничтожить цель, двигавшуюся на корабль, но безрезультатно.

– В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. Огневое поражение произошло в территориальных водах Украины – недалеко от Керченского пролива.

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