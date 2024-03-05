Устроили 'фейерверк': в ГУР показали эффектные кадры уничтожения российского корабля 'Сергей Котов'. Видео

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры уничтожения российского военного корабля "Сергей Котов" у берегов временно оккупированного Крыма. Из-за попадания дрона MAGURA V5 в борт вражеского судна прогремел мощный взрыв, после чего часть корабля охватило пламя.

В результате атаки корабль ушел на дно Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

Украинские разведчики показали, что возле корабля прогремели несколько взрывов. После одного из них часть вражеского судна охватил пожар. Также в ГУР отметили, что среди членов экипажа корабля есть погибшие и раненные. После атаки захватчики пригнали на берег с десяток карет скорой помощи в надежде спасти уцелевших оккупантов.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" рассказал, что ранее уже были успешные атаки на корабль "Сергей Котов", но оккупанты его восстановили. На этот раз судно окончательно ушло на дно.

Также он подчеркнул, что среди экипажа корабля есть погибшие и раненые. При этом Юсов добавил, что часть экипажа смогла эвакуироваться, поэтому точная информация о количестве ликвидированных захватчиков уточняется.

Патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" был вооружен 76,2 мм артустановкой АК176МА. Также на нем была установлена радиолокационная станция "Позитив-МК", которая обладала радиусом действия в 300 км. Экипаж судна состоял из 80 человек, также корабль был оснащен вертолетной площадкой.

Напомним, в сети заявили о якобы массированной атаке "украинских" БПЛА и морских дронов на наземные объекты во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты пожаловались, что "целью" также были корабли Черноморского флота и Крымский мост.

Позже стало известно, что у побережья украинского полуострова был атакован российский военный корабль "Сергей Котов". Очевидцы засняли момент, когда возле борта вражеского корабля произошел мощный взрыв.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!